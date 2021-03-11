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Пропавший 18-летний костанаец найден — ДП области

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Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, Даниэль Тарасевич, который ушёл из дома 4 марта, найден. 

Поисками парня занялись волонтёры и полицейские.

Была распространена ориентировка.

Поздно вечером 10 марта парня  в отдел полиции привёз его брат, к которому пришел юноша. В полиции сообщили, что он все это время жил на съемных квартирах.

 

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