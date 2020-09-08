Пропавший 26-летний житель Костанайской области обнаружен мертвым

6 сентября в 3-километрах от села Мечетное в реке Тобол обнаружен труп без вести пропавшего 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Поиски мужчины велись с момента обращения матери в отдел полиции района 31 августа и не прекращались ни на один день. Оперативно-розыскные мероприятия проводились на территории нескольких сел Камыстинского и Житикаринского районов с участием местных жителей. В поисках были задействованы более 30 человек волонтеров. Отделом полиции проведен детальный подворный обход улиц села, осуществлено тщательное прочесывание близлежащей территории возле реки Тобол.

В поисках применялась служебно-розыскная собака. Произведен подворный обход и опрос жителей. Также в поисках использовался дрон.

При внешнем осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время назначена экспертиза для установления причины смерти.

Начальник отдела полиции Камыстинского района подполковник полиции Ерлан Мусин благодарит за содействие в поисках без вести пропавшего всех неравнодушных граждан, волонтеров и предпринимателей.

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