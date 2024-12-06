Подросток пропал 5 декабря. В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники полиции, ДЧС, представители акимата района, волонтеры и местные жители — более 150 человек Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По словам родных, около 16 часов 15-летний подросток вышел управляться по хозяйству.

«Когда подросток не вернулся домой к вечеру, обеспокоенные родители стали искать его самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию. Поиски пропавшего начались незамедлительно», — сообщили в ДП.

Сотрудники полиции нашли пропавшего подростка на окраине села Воронеж Федоровского района.

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