Подросток пропал 5 декабря. В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники полиции, ДЧС, представители акимата района, волонтеры и местные жители — более 150 человек Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По словам родных, около 16 часов 15-летний подросток вышел управляться по хозяйству.
«Когда подросток не вернулся домой к вечеру, обеспокоенные родители стали искать его самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию. Поиски пропавшего начались незамедлительно», — сообщили в ДП.
Сотрудники полиции нашли пропавшего подростка на окраине села Воронеж Федоровского района.