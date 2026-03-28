Пропавший подросток в Костанае найден погибшим

В Костанае завершились поиски безвестно пропавшего подростка — 17-летнего Владимира Орла. Ранее он числился пропавшим с 17 марта 2026 года.

По имеющейся информации, юноша ушёл из общежития индустриального колледжа и не вернулся. С момента исчезновения его поиски велись в круглосуточном режиме. В операции были задействованы сотрудники полиции, спасательные службы, волонтёры и неравнодушные жители города.

Сегодня стало известно, что подросток найден погибшим. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее ориентировки с приметами пропавшего были распространены в социальных сетях и СМИ. Полиция просила граждан сообщать любую информацию, которая могла помочь в установлении его местонахождения.

В настоящее время компетентные органы проводят необходимые мероприятия для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

