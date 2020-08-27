Пропавший табун лошадей нашли костанайские полицейские

Аулиекольские полицейские вернули лошадей селянину. Пропавших лошадей полицейские обнаружили за 250 километров от поселка Аулиеколь.

25 августа в отдел полиции Аулиекольского района обратился житель поселка Косагал, о том, что пропали 10 голов лошадей. Почти десять дней хозяин табуна искал лошадей самостоятельно. Полиция установила, что косяк лошадей находился на вольном выпасе, без присмотра пастуха.

После обращения заявителя, в отделе полиции были созданы специальные поисковые группы. Мобильные группы возглавил заместитель начальника ОП подполковник полиции Нурлан Агжанов. Полицейскими были ориентированы другие районы области. Сотрудники полиции проводили поиски по всем сельским округам.

В ходе поисковых мероприятий в течение суток за 250 километров табун лошадей был обнаружен в поселке Уркаш Камыстинского района.

Житель Аулиекольского района в адрес начальника ДП Костанайской области написал благодарственное письмо и отметил майора полиции Кайрата Досмаганбетова, лейтенанта полиции Арлана Маканова и майора полиции Владимира Долматова за помощь и профессионализм.

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