Пропавший табун лошадей нашли костанайские полицейские

Камыстинские полицейские оперативно разыскали табун лошадей и вернули владельцам. Поиски скота заняли почти сутки.

4 июня в отдел полиции обратилась сельчанка, о том, что с вольного выпаса пропали 17 лошадей разной масти, общий ущерб она оценила в 5,5 млн. тенге.

Для поиска скота в отделе полиции были созданы 4 мобильные группы. Полицейские стали прочесывать все поселки района, села приграничных им. Б.Майлина, Денисовского, Житикаринского районов и соседней Актюбинской области.

Мобильная группа в составе заместителя начальника И. Калимжанова, участкового инспектора А. Жаркумбаева, криминалиста А. Баяндинова и полицейского-водителя В. Итесова в ходе поисковых мероприятий обнаружила следы животных, которые привели к табуну. Стражами порядка косяк лошадей был найден на территории Камыстинского района.

Владелица в адрес полицейских с благодарностью обратилась к начальнику ОП подполковнику Ерлану Мусину и отметила их профессионализм.

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