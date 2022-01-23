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Пропавший в Костанае подросток найден

kp.kz

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О том, что подросток найден в своем аккаунте инстаграмм сообщают волонтеры поисково-спасательных отрядов. 

О причинах исчезновения и при каких обстоятельствах нашли юношу, не сообщается.

Напомним, мальчика в Костанае искали сутки. 

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