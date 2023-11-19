Пропавшую 7-летнюю девочку нашли погибшей

В Павлодарской области нашли тело 7-летней девочки, пропавшей 17 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информацию подтвердили в полиции региона.

«К сожалению, девочка погибла. Найдено тело ребенка. Поисково-спасательные работы завершены», — сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Напомним, девочку искали в течение трех суток. Сообщалось, что она пропала 17 ноября на территории села Бескауга Павлодарской области. По словам матери, после безуспешных самостоятельных поисков малышки мама девочки обратилась в полицию.

В поисках участвовали более 500 человек, задействовали более ста автомобилей, а также вертолет «Казавиаспаса». Полицейским и спасателям помогали волонтеры и неравнодушные жители региона. Ориентировку девочки разослали во все территориальные подразделения и близлежащие области. На месте была задействована следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента полиции, во главе с заместителем начальника департамента полиции региона.