Пропавшую женщину нашли в Костанае

Утром 3 марта на пульт «102» обратилась женщина с заявлением о пропаже 61-летней матери.

В последний раз ее видели на пересечении улиц Победы и Алтынсарина. По словам дочери, она страдает частичной потерей памяти и поэтому найти дорогу домой не сможет.

Как только получил вызов, инспектор-кинолог Диас Игликов выехал на место происшествия. С помощью служебно-розыскной собаки «Алладин» был начат поиск.

«Собака взяла след, и мы обошли близлежащую территорию и в радиусе 800-1000 метров по улице Пролетарская. Возле дома 39 нашли пропавшую женщину. Она была растерянна и не могла найти свой дом, да и к тому же на морозе начала замерзать. Поиск занял около у нас меньше часа», — рассказал сержант полиции.

Диас Игликов работает в полиции с 2019 года, за это время он не раз принимал участие в поиске пропавших людей. С помощью служебной собаки было разыскано три человека.

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