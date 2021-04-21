Пропажу золота из квартиры женщина обнаружила через месяц — ДП Костанайской области

Жительница Тобыла обратилась с заявлением в полицию, о том, что из квартиры похищены золотые изделия на сумму более 700 тысяч тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Полиция установила, что потерпевшая не сразу обнаружила пропажу, а только через месяц. Мужчина подобрал ключи к входной двери и проник, когда хозяйки дома не было. Из шкатулки он забрал все золото. Подозреваемый краденые золотые кольца, браслеты и серьги сдал в ломбард. Похищенные ювелирные изделия вернули владелице. Оперативники в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток задержали 43-летнего местного жителя.

«На имя начальника отдела полиции Костанайского района Мухтара Жайлаубекова поступило благодарственное письмо от потерпевшей. В своем письме она выражает свою благодарность оперуполномоченным капитану Бакбергену Нургазану, капитану полиции Темирлану Байбулову следователю лейтенанту полиции Алишеру Кушекбаеву за раскрытие преступления в кратчайшие сроки. Похищенные золотые изделия вернули полицейские Тобыла», — сообщили в ведомстве.

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