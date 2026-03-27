«Пропущенная доставка»: полицейские предупреждают о новой схеме мошенников

В Костанайская область жителей предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества. Речь идёт о сообщениях в мессенджерах и СМС, которые маскируются под уведомления от курьерских служб.
Как отмечают в Департамент полиции Костанайской области, злоумышленники рассылают сообщения о якобы «пропущенной доставке» и предлагают перейти по ссылке для повторного оформления.
«Вам поступила посылка, которую вы просрочили из пункта получения, и необходимо пройти по ссылке, чтобы повторно направить на доставку. При этом нужно ввести реквизиты банковской карты для небольшой оплаты. Департамент полиции предупреждает, что такие рассылки имеют мошеннический характер», — сообщил Олжас Магыпаров.
После перехода по ссылке пользователи попадают на поддельные сайты, визуально не отличимые от официальных ресурсов. Введённые данные позволяют мошенникам получить доступ к банковским счетам и персональной информации.
Статистика и другие схемы
С начала 2026 года в регионе зарегистрировано уже 280 фактов интернет-мошенничества. Наиболее распространёнными остаются телефонные звонки, когда злоумышленники под различными предлогами выманивают СМС-коды.
Также распространены схемы с псевдоинвестициями. Мошенники через рекламу и соцсети предлагают «выгодные вложения», после чего жертвы самостоятельно переводят деньги.
Так, один из жителей области лишился более 9 миллионов тенге, поверив в инвестиции в национальную компанию.
Ещё один популярный вид — продажа несуществующих товаров через социальные сети с требованием предоплаты.
Полицейские отмечают, что, несмотря на небольшое снижение числа таких преступлений по сравнению с прошлым годом, риск остаётся высоким.
Жителей призывают не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать личные данные и не вводить банковские реквизиты на неизвестных сайтах.
