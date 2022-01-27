Пропускной режим планируют усилить в аэропортах и на вокзалах Казахстана

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило соответствующий проект документа.
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В частности в перечне объектов, на которых предлагается производить досмотр людей на наличие у них веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, вошли железнодорожные и автовокзалы областных центров и городов республиканского значения. В списке так же аэропорты. Указан и перечень запрещенных веществ и предметов, которые нельзя проносить на объекты транспортной инфраструктуры.
В него, в частности, вошли: взрывчатые, радиоактивные и наркотические вещества и предметы. Легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в тару. Запрещены к проносу все виды оружия, колющие и режущие предметы. Полный текст документа размещен на сайте
«Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 февраля.
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