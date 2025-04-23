В ЕНПФ рассказали о ситуации с инвестдоходностью пенсионных накоплений, передает LS.

На 1 апреля 2025 года в доверительном управлении Нацбанка находятся активы фонда на сумму 22,3 трлн тенге.

С начала года инвестиционная доходность пенсионных денег составила (-)446,48 млрд тенге. А доходность этих сбережений, распределенная на счета вкладчиков – (-)1,97%.

Основными причинами отрицательных значений стали курсовая переоценка из-за укрепления тенге к доллару с 525,11 до 504,44 тенге за $1 в марте. А также снижение рыночной стоимости ГЦБ министерства финансов в связи с увеличением их доходностей на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий, и повышенного предложения данных бумаг со стороны Минфина.

Важно подчеркнуть, что такой инвестдоход является начисленным, а не фактическим. То есть убытки связаны с временными колебаниями стоимости активов. Таким образом по мере стабилизации ситуации на рынке их цена будет восстанавливаться.

«При этом за последние 12 месяцев с апреля 2024 года по март 2025 года размер начисленного инвестдохода составил порядка 2,37 трлн тенге, доходность за данный период – 11,99% при инфляции в размере 10%», – подчеркнули в ЕНПФ.

Напомним, в портфеле фонда основную долю занимают ГЦБ Минфина, стоимость которых на 1 апреля составила почти 9,3 трлн тенге (41,59%).

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