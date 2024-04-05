Просьба срочно эвакуироваться — акимат Костанайского района

В связи со сбросом большого количества воды с Каратомарского водохранилища, на данный час противопаводковая ситуация ухудшается. В связи с этим, крайние улицы села Альжанка, нижние улицы города Тобыл до улицы Ленина просим срочно эвакуироваться, сообщает пресс-служба акима Костанайского района.

На территории района имеется 6 пунктов для размещения населения в паводковый период:

1) КГУ «Общеобразовательная школа № 2 города Тобыл» отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, улица Школьная 40;

2) КГУ «Школа — гимназия имени Нуржана Наушабаева» отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, микрорайон Водник 27/2;

3) КГУ «Школа — гимназия города Тобыл» отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, Калабаева дом 3;

4) КГУ «Жамбылская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района», адрес: с. Жамбыл, ул. Исмуратова 34;

5) КГУ «Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Костанайского района», адрес: с. Заречное, микрорайон Северный, дом 1;

6) КГУ «Мичуринская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района», адрес: с. Мичуринское, улица Школьная, дом 1А.

А также Дом культуры «Алтын дән», спорткомплекс «Астана».

По всем вопросам обращаться на номер 109.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.