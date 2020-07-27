Прошедший дождь указал на проблемы с ливневками в Костанае — видео

Воскресный дождь напомнил городским властям о проблемах с ливневыми канализациями. Проспект Назарбаева и дворы на Маяковского оказались не готовы справиться с выпавшим количеством осадков, передает alau.kz

После вчерашнего дождя во дворе по улице Маяковского воды было столько, что впору браться за байдарки. Но, как оказалось, для местных жителей — это не новая история, а уже многократно повторяющаяся.

«У нас всегда здесь затапливало. Ждали, что будет какое-то улучшение, но здесь вчера очень много было воды. Прямо первая ступенька даже чуть выше и весь двор в воде. Никто не приезжал, никто не откачивал. Она постепенно, постепенно вот так сходила и шла до 106 дома»,- рассказала жительница дома 108 по улице Маяковского Любовь.

Улучшений ждали от ремонта, который организован во дворе. Но, по словам женщины, он мало, что изменит. Жительница дома сетует на подход бригады к работе. А рабочие говорят, что ливневки в их задачу не входят. Сток здесь есть, вот только проложен он выше уровня скапливающейся воды, да и приемного колодца тоже нет:

«Мы сколько смогли здесь почистили сами. Как бы это не наша работа. Мы это все сделали. А туда дальше, видите, под магазин брусчатку положили, а не учли, что вода будет уходить туда»,- поделился рабочий бригады, занимающейся ремонтом двора дома 108 по улице Маяковского.

Проблемы с ливневками проявляются и в других частях города. Самая яркая из них на проспекте Назарбаева.

«На этом участке ливневая система не справляется. Уже устаревший данный участок. Проектно-сметную документацию заказали. Я думаю, как ее изготовят, одобрят, получат экспертизу, то будем переделывать данный участок. Я думаю, что не раньше следующего года»,- сообщил Василий Помаз, заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

В ЖКХ сообщили, что в Костанае выпало 18 мм осадков буквально за 20 минут. Схожие показатели стихия принесла и другим районам нашего региона.

«В основном ливневые дожди прошли по востоку области. В Карасуском районе они составили 16 мм, в Караменды – это Наурзумский район – 14 мм и в Аркалыке – 12 мм»,- проинформировала Светлана Кан, инженер-синоптик Костанайского филиала «Казгидромет».

По официальным данным такие осадки не доставили проблем ни жителям региона, ни сельскому хозяйству. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели не выезжали в это воскресенье на выручку в районы. Местные власти справлялись сами.

«Никого пострадавших нет. В начале был небольшой град, а потом пошел ливень. За полчаса выпало 16,4 мм и данный циклон сместился в озеро Тюнтюгур, Койбагар. И ушел в сторону Акмолинской области. Поля зацепило кое-какие. Это наоборот даже положительный результат. Сейчас идет налив зерновых культур»,- рассказал в телефонном разговоре Талгат Муканов, руководитель отдела сельского хозяйства акимата Карасуского района.

Подобная погода в регионе обещает повториться. Причем, по словам сотрудников «Казгидромет», грозовой дождь может пройти уже завтра. Только во второй половине недели осадки прекратятся, и наступит жаркая погода ближе к 30 градусам. Но вместе с тем всю наступившую неделю будет сопровождать шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

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