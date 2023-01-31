Прошли отбор и получили квартиры. 47 костанайцев прошли все этапы жилищной программы

Напомним, программу в этом году запустили в пилотном режиме только по городу Костанай. Её суть в том, что молодые люди от 18 до 35 лет могут приобрести жилье первичное или вторичное за счет совместных средств областного акимата и Отбасы банка.

Первые участники программы уже купили квартиры.

Дамир Карибаев стал одним из 47 молодых людей, кто прошел все этапы жилищной программы «Жас шанырак», и смог приобрести квартиру на выгодных условиях. Парень на протяжении девяти лет работает в коммунальном предприятии «Костнай-су». Рассказывает, что о программе узнал на работе, и сразу решил попробовать, так как своей квартиры у него нет. Документы собрал быстро, а потом приступил к самому важному — поиску квартиры.

«Выбирал сам квартиру. Искал на сайтах, ходил в банк разговаривал. Они вот и посоветовали вторичное жилье выбрать. Сам я искал. Нашел квартиру и оценщика. Эмоции, как говорится на высшем уровне. Больше и нечего сказать»,-говорит инженер абонентского отдела ГКП «Костанай-су» Дамир Карибаев.

Дамир рассказывает, что по всем условиям программы он подходил, но сомнения были. Жить в новой квартире он будет вместе с родителями. Ипотеку молодой человек оформил на 8 лет, максимальный срок жилищного займа согласно условиям — 19 лет. Ставка кредитования- пять процентов годовых.

«Советую поучаствовать в этой программе. Очень удобная программа, процентная ставка маленькая. Самое главное, а еще самое главное верить. И все будет хорошо. Я верил, думал возьму. Получится, потому, что очень тяжело много претендентов было. Ну, получилось»,- говорит молодой человек.

И действительно претендентов было не мало, заявки на участие подали 295 человек. Это молодые специалисты от 18 до 35 лет, работники бюджетных организаций, государственных предприятий, работающие в организациях здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта в том числе ТОО, АО и НАО со 100% участием государства. А также сотрудники коммунальных предприятий.

«В целях обеспечения прозрачности была создана комиссия, независимая где участвовали представители профильных, государственных учреждений, депутаты городского маслихата, члены общественного совета, и совета по делам молодежи. Вышесказанная комиссия выбрала 47 участников данные которых передали в Костанайский филиал Отбасы банка»,- говорит главный специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Ангелина Бадак.

Программу «Жас шанырак» в 2022 году запустили в Костанае в пилотном режиме. На финансирование проекта было выделено 700 миллионов тенге, это совместные средства Отбасы банка и акимата Костанайской области.

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