Прошли обыски. Больше 1000 водительских удостоверений продали в Костанае

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что 12 апреля в специализированном ЦОНе города Костанай произошли оперативно-розыскные мероприятия.

Они были проведены сотрудниками правоохранительных органов департамента полиции Костаная по инициативе сотрудников внутренней безопасности филиала Госкорпорации

«В процессе мероприятий был выявлен факт сдачи теоретического тестирования экзаменуемыми на получение водительских прав с применением посторонней помощи от специалистов обслуживающей компании по сдаче теории. После проведения обыска сотрудниками полиции были изъяты вещественные доказательства, — сказал заместитель директора департамента внутренней безопасности центрального аппарата Госкорпорации Мерей Саеков.

В связи с проведением следственных мероприятий, прием теоретического и практического экзамена на получение водительских удостоверений в специализированном отделе г.Костанай приостановлен.

В пресс-службе ДП уточнили, что за это время водительское удостоверение и категорию получили более 1000 водителей. В рамках расследования будут проверено, кто из них сдал экзамены прибегнув к услугам подозреваемых, причастных к преступной схеме.

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