«Прошу обеспечить врачей индивидуальными средствами защиты»- пациентка провизорного госпиталя в Костанае записала видеообращение

Танзиля Вихрова записала видеообращение в адрес Министерства здравоохранения РК, в котором благодарит врачей и медсестер и просит обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Видео стало вирусным и быстро разлетелось по сети

Женщина с 30 июня проходит лечение от пневмонии с поражением легкого 40% в провизорном госпитале на базе Костанайской городской больницы.

«Врачи работают в опасном режиме, можно сказать на передовой. У них не хватает индивидуальных средств защиты. У них семьи, родные и близкие. Они должны обезопасить свою семью в первую очередь и себя, чтобы помогать нам. Медсестер не хватает, специалистов не хватает. Так нельзя «,- говорит Танзиля Вихрова в видеообращении.

Танзиля отметила работу врачей и поблагодарила медперсонал и лечащего врача Игоря Хван.

«Медперсонал очень внимательный, заботливый. Все стараются помочь и помогают. Проводят бесконечные уборки и протирки. В нашем отделении нейрохирургии лечащий врач Хван Игорь Сергеевич, большой души человек. Он очень внимательный, сострадает каждому. Он ищет как нас лечить. Огромное спасибо, низкий поклон»,- поблагодарила Танзиля Вихрова.

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