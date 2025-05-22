С апреля этого года с уст костанайских автолюбителей не сходит тема о том, что трасса «Костанай-Денисовка» стала платной. На этой почве водители пишут гневные комментарии, поскольку, вместе с несогласием, у них остается довольно много вопросов.

Например, прямо сейчас на участке этой трассы идет ремонт. Речь идет о 32 километрах от Костаная до Рудного. Напомним, на время ремонта этот участок хотели сделать бесплатным.

«На сегодняшний день министерство данный вопрос, вышло с предложением, что полностью это бесплатным сделать. Сейчас находится на стадии подписания всеми заинтересованными лицами, потому что это вопрос не просто не только нашего министерства, а всей инстанции надо подписать», — говорит директор Костанайского областного филиала «Казавтожол» Андрей Горват.

В КазАвтоЖоле отметили, что по всем вопросам касательно платных трасс можно обращаться в их колл-центр по номеру 14-03. Мы решили узнать, а как оплату могут произвести граждане других стран. Оператор нам ответил, что можно воспользоваться к примеру, киви-терминалом. Иностранцу нужно будет найти раздел платные дороги, после чего КазАвтоЖол и ввести автогосномер, а далее произвести оплату. Андрей Горват также отметил, что бесплатной на время ремонта хотят сделать и трассу, ведущую на Кайрак. В этом месяце там начали ремонт 38-ми километров, и планируют его завершить к концу лета. Всего в этом году ремонтом по Костанайской области охвачено больше тысячи километров, среди них есть и особо проблемные участки.

«На участке Рудный-Качар-Федоровка 51-й 53-й километр, которые в прошлый паводок был затоплен. в настоящее время там построена объездная дорога, ведутся работы по ее реконструкции. и, также участок дороги Узынколь-Сарыколь от села Узынколь в сторону села Сарыколь от 2 до 12 километра. Данные участки уже многие годы находятся в неудовлетворительном состоянии», — объяснил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов.

В том числе сейчас полным ходом идет ремонт трассы Жезказган-Петропавловск. Качественная дорога в этой части региона позволит открыть транзитный коридор для граждан ближнего зарубежья. И добираться с юга страны в столицу можно будет быстрее.

«Кроме того, продолжаются ремонтные работы на Денисовка-Аршалы-Комаровка 22 километра. также мы начали, уже много лет там не ремонтировалось от Житикары в сторону Мыктыколь, граница области. В текущем году эти работы будут завершены»,- сказал Андрей Горват.

Андрей Горват также рассказал, что в ближайших планах привести в порядок участок в районе железнодорожной станции Тобол и западный обход города Рудный от улицы Топоркова.

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