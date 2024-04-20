Просят оценить по пять телевизоров. Костанайские оценщики работают в авральном режиме

Костанайские оценщики сейчас работают в авральном режиме, чтобы успеть подготовить пострадавшим от паводка нужные отчеты. Но специалистов не хватает. Некоторые компании уже взяли себе помощников практикантов из колледжей. Эксперты-оценщики просят людей набраться терпения, ведь они работают в рамках специального алгоритма, нарушать который они не имеют права.

Виктор Шевченко работает оценщиком уже больше 20 лет. Много чего было, говорит, в практике, но такой массовой работы не припомнит. Сейчас все двадцать сотрудников на выездах по области. Компания обратилась в кооперативный колледж, откуда к ним на практику пришли студенты — будущие оценщики, но физически охватить всех пострадавших все равно удается с трудом. Сейчас оценщики составляют акты по материальным ценностям, куда входят бытовая техника, мебель, ковры. Затем они подготовят отчеты по оценке этого имущества по среднерыночной стоимости каждого предмета.

«Мы столкнулись с такой проблемой, у людей большинство кухонных гарнитуров сделаны под заказ. Мы всем людям рекомендуем обратиться в те фирмы, которые занимались изготовлением, если они предоставят нам договора, подтверждают все, и я людям объясняю, чем больше вы нам дадите информации о вашем имуществе, тем более точнее будет определена их рыночная стоимость», — объясняет директор ТОО «Stella» Виктор Шевченко.

В отчет по движимому имуществу не входит одежда и предметы роскоши — это, к примеру, меховые шубы, произведения искусства, золото. По словам оценщика, государство готово компенсировать людям минимальные потребности. Но, по его словам, некоторые пострадавшие пытаются значительно увеличить список предметов, которые им нужно компенсировать.

«Если в доме два телевизора, то мы рассматриваем два. Был случай дом из трех комнат, человек нам показывает пять телевизоров, оцените нам пять телевизоров, мы ему говорим у тебя три комнаты я больше 20 лет работаю, в каждой комнате я встречал, но я не встречал, чтобы в санузле, в прихожей был, а люди требуют, чтобы им оценили все пять», — объясняет Виктор Шевченко.

Попутно с этой оценкой проходит техническая экспертиза пострадавшей недвижимости, которая и определяет, можно ли дом восстановить или он признается аварийным. Только после этого акта специалисты вновь приходят к пострадавшим, чтобы оценить всё детально.

«В отчете об оценке будет отражены две стоимости, то есть возмещению будет подлежать рыночная стоимость строений, там будет разбита стоимость земельного участка и рыночная стоимость строений и уже после этого люди буду определяться. Это уже на усмотрение комиссии», — говорит Виктор Шевченко.

Работа в плане документирования непростая, отмечает Виктор Шевченко. Комиссия будет требовать доказательства всей предоставленной отчетности. Так же оценщики рекомендуют пострадавшим до окончания всей процедуры их работы не производить демонтаж, к примеру, поврежденного ламината или покорёженных от воды дверей. Они должны зафиксировать это в еще одном акте, уже после технической экспертизы.

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