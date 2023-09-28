Просят светофор. Дорожный знак упал во время интервью про сбитых детей в Костанае

Двое сыновей Бикамал Игисеновой, старшему из которых 10 лет, каждый день по дороге в школу переходят улицу Уральскую. Здесь есть нерегулируемый пешеходный переход.

До недавнего времени проблем у детей не возникало, но на днях Бикамал позвонил мужчина по имени Галинур, и рассказал, что с детьми все хорошо, но они попали в ДТП.

«Дети проходили пешеходный переход. Первая машина остановилась, дети прошли, — это был Галинур, как раз, очевидец — а, вторая, машина не остановилась, и совершила наезд. Мой старший сын успел оттолкнуть младшего братика, сам, чутка, отскочил назад, немного отскочил назад, и получил удар по левой стороне», — рассказывает Бикамал Игисенова.

Как Бикамал рассказали очевидцы, «Газель» не остановилась, и уехала дальше. Галинур, на своей машине догнал её на въезде во дворы, заставил водителя вернуться на место ДТП, заблокировал ему выезд, вызвал милицию и скорую помощь. Медики вкололи ребенку обезболивающее, довезли до травмпункта, где сделали рентгеновские снимки, выяснили, что он получил только ушибы, и отпустили домой. Дома он уснул, но после все же попал в больницу. Полученный от наезда стресс не прошел бесследно. Тем временем полицейские провели разбирательство с водителем «Газели». Выяснилось, что у него нет прав.

«Потому, как он в марте совершил ДТП, должен был оплатить штраф, и забрать свои права, но он этого не сделал. Ему было выписано временное удостоверение водителя, оно, естественно, было просрочено. Также он не был вписан в страховку. В своей объяснительной он написал, что он официально нигде не работает, хотя в машине был товар фирмы. От него явный был запах алкоголя», — говорит женщина.

«Согласно заключения медицинского освидетельствования установлен факт употребления водителем «Газели» канабиоидов. Отмечается, что водитель управлял автомобилем без страхового полиса. По данному факту собран материал, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщил старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев.

Сейчас грузовик водворен на штрафстоянку, с водителя взята подписка о невыезде. Бикамал ждет, что человек управлявший «Газелью», и пытавшийся скрыться с места ДТП, понесет заслуженное наказание, как и фирма, допустившая его к работе без прав и страховки, да еще и в состоянии опьянения. Пока никто даже не принес извинений. Женщина считает, что переход, на котором, по её словам, весьма часто происходят наезды на пешеходов, и возникают аварийные ситуации, необходимо изменить.

«Я обратилась к акиму Костаная с просьбой, что на этом пешеходном переходе требуется светофор. Очень много детей… А, вот, знак упал, прям сразу… Хорошо, что не прям в автобус», — сказала Бикамал Игисенова.

По словам женщины, знак уже давно отломан от своего основания. Периодически его прислоняют к дереву неравнодушные прохожие, чтобы водители видели, что приближаются к пешеходному переходу.

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