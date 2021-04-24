Проснулись! Взрослые и дети пострадали от укусов клещей в Костанайской области

Как сообщается в аккаунте инстаграмма управления здравоохранения Костанайской области, более 30 жителей области за прошедшую неделю обратились в медицинские учреждения за помощью после укусов клещей, передает alau.kz

Из них 11 взрослых и 12 детей пострадали от клещей в Костанае.

«Костанайцы, будьте, пожалуйста осторожны. Соблюдайте меры безопасности при посещении леса и парков. Используйте специальные спреи для отпугивания насекомых, тщательно проверяйте одежду при возвращении домой, не приносите домой ветки и растения с улицы. При уксусе — не паникуйте. Обращайтесь за помощью к специалистам», — говорится в сообщении управления здравоохранения.

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