Видео с выступления мальчика в костанайском парке Победы 9-го мая на инстаграм странице Алау собрало больше 100 тысяч просмотров и почти 9 тысяч лайков, люди делились публикацией и активно комментировали, восхищаясь голосом Бакытжана. Родители мальчика делятся, что после публикации сына стали часто узнавать и приглашать с выступлениями на разные праздники.
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Мы встретились с самим Бакытжаном и его родными, чтобы больше узнать о юном певце.
«Я занимаюсь индивидуальными занятиями с преподавателем по вокалу, а также хожу в музыкальную школу на домбру и фортепиано. — Какие планы на будущее? — Особо планов нет, но музыка мне нравится. Посмотрим, что из этого получится»,- поделился Бакытжан Ерлан.
Творчеством он начал заниматься с ранних лет, но петь Бакытжану нравится больше всего. Мальчик делится, что его любимый исполнитель — Димаш Кудайберген, а что касается музыкального вкуса — то тут Бакытжан не может выделить что-то одно. Мальчик говорит, что хорошие песни есть во всех жанрах. Родители мальчика — Аян и Айнура, отдали пятилетнего Бакытжана в студию вокала только для того, чтобы там он развивался творчески и общался с детьми. Но тяга мальчика к пению началась гораздо раньше.
«Но еще до этого, когда ему было 2-3 годика, он любил перепевать песенки с мультфильмов. Но на тот момент мы еще не понимали, что у него есть талант и он будет развиваться в этом направлении», — рассказал отец мальчика Аян Исмаилов.
Аян делится, что примерно через полтора года после занятий он стал замечать, что у сына получается хорошо петь. Для родителей мальчика это стало приятным сюрпризом. И с тех пор Бакытжан начал участвовать в разных конкурсах, где часто занимал призовые места. На одном из таких конкурсов в городе юный певец занял первое место и его пригласили на второй тур в Алматы.
«Мы решили не ехать на второй тур и остаться в Костанае, потому что это были майские праздники и мы решили, чтобы он все таки выступил у нас в городе. Все-таки это годовщина Победы и для нас это было важным», — говорит папа мальчика.
Аян рассказывает, что когда сын выступил в парке Победы, сразу пошла реакция от костанайцев. Люди подходили к юному певцу, хвалили его, поддерживали. Это, по словам родителей мальчика, большая мотивация для их сына двигаться вперед и достигать новых высот.
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