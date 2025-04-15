Аким города сообщил о планах по реконструкции проспекта Назарбаева — проезжую часть планируется расширить до шести полос.

В числе первых начнётся ремонт на проспекте Назарбаева. По словам акима города Костаная, планируется расширение дороги — движение здесь станет шестиполосным, а сами работы начнутся, со слов специалиста ЖКХ, предположительно через три недели.

«Проспект Назарбаева там тоже в ужасном состоянии. По улице Назарбаева тоже поручение же получили от акима области? Рассмотрите путепровод, надо под мостом посмотреть. У нас сегодня там движение четырехполосное, две с одной и две с другой, т.е. идет улица Назарбаева шестиполосная и сужается на мосту. Нужно посмотреть, возможность найти, за счет «зеленки», за счет еще чего-то сделать шесть полос, т.е. три полосы сюда, три полосы сюда», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Не бедные, а богатые. Кто из казахстанцев больше всех задолжал банкам Насколько высока закредитованность казахстанцев и несет ли она риски для страны, LS разбирался с профучастниками. В беседе...

Казахстанцев о новой схеме мошенников предупредил минздрав Стало известно о новой схеме мошенников. Министерство здравоохранения предупредило казахстанцев, подробнее - на Tengri Life. Жительница...

Подросток дважды «заминировал» учреждения в Костанайской области Сообщение о минировании ТРЦ в Костанае: задержан школьник. Сигнал о возможной угрозе поступил от начальника...