Аким города сообщил о планах по реконструкции проспекта Назарбаева — проезжую часть планируется расширить до шести полос.
В числе первых начнётся ремонт на проспекте Назарбаева. По словам акима города Костаная, планируется расширение дороги — движение здесь станет шестиполосным, а сами работы начнутся, со слов специалиста ЖКХ, предположительно через три недели.
«Проспект Назарбаева там тоже в ужасном состоянии. По улице Назарбаева тоже поручение же получили от акима области? Рассмотрите путепровод, надо под мостом посмотреть. У нас сегодня там движение четырехполосное, две с одной и две с другой, т.е. идет улица Назарбаева шестиполосная и сужается на мосту. Нужно посмотреть, возможность найти, за счет «зеленки», за счет еще чего-то сделать шесть полос, т.е. три полосы сюда, три полосы сюда», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.