Просроченные лекарства и завышенные цены — сенатор заявил о нарушениях Минздрава

Сенатор Андрей Лукин заявил о многомиллиардных нарушениях, допущенных в сфере закупки лекарств в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По словам депутата, деятельность ТОО «СК-Фармация», Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также Министерства здравоохранения вызывает вопросы у граждан.

«Министерством, по данным контролирующих органов, расходы на лекарственные средства и медицинские изделия планировались на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам. В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано 65,9 миллиарда тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по шести нозологиям в размере 26 миллиардов тенге. На складах хранения ТОО «СК-Фармация» содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 миллионов тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности«, — сообщил Лукин на заседании Сената.

При этом, по его словам, министерством на основании расчетов национального центра, а также вопреки статье 76 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» завышались предельные цены на препараты. В результате, как сообщил сенатор, лекарства закуплены на 1,5 миллиарда тенге дороже их стоимости.

«Эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор между собой. Например, уполномоченным органом при проверке в ТОО «СК-Фармация» законности процедур госзакупок вакцин на 9 миллиардов тенге установлены признаки запрещенного статьей 169 Предпринимательского кодекса картеля между участвовавшими в аукционе поставщиками. С нарушениями приобретено 16 препаратов стоимостью 14,4 миллиарда тенге, не имеющих доказанной клинической эффективности. Приказом министра здравоохранения в список Единых дистрибьюторов на 2020 год внесены изменения и дополнения по 48 наименованиям лекарственных средств, цены которых завышены на 1,8 миллиарда тенге», — добавил Андрей Лукин.

Депутат обратился с просьбой в Министерство здравоохранения проинформировать: