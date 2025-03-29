Долг населения по потребительским займам превысил 500 млрд тенге, передает LS.

Согласно данным Нацбанка, на 1 февраля 2025 года просроченная задолженность физлиц составила 619,7 млрд тенге. За месяц данный объем увеличился на 4,01%, или почти на 24 млрд тенге.

Традиционно основная доля просрочки по потребительским кредитам – около 550 млрд тенге (+3,3% в сравнении с началом года). На втором месте – ипотека, 21,5 млрд тенге (+3,9%), а оставшаяся часть приходится на займы на прочие цели.

В топ-7 регионов по размеру долгов вошли Алматы – 227,5 млрд тенге (+3,2%), Астана – 57,7 млрд тенге (+6,45%), Шымкент – 54 млрд тенге (+4,65%), а также Карагандинская – 39,1 млрд тенге (+3,7%), Атырауская – 22 млрд тенге (+4,8%) и Актюбинская области – 21,2 млрд тенге (+3,41%).

А вот наименьший объем просрочки – в СКО и области Ұлытау: 6,5 млрд тенге (+1,56%) и 7,04 млрд тенге (+5,07%) соответственно.

Отметим, что на начало 2025 года количество человек, не погасивших долг в срок перед БВУ, достигало 881 тыс.

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