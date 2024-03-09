Просрочка по кредитам в Казахстане продолжает расти

По данным Нацбанка, на 1 февраля текущего года объем долгов казахстанцев перед банками составил 420 млрд тенге. В сравнении с аналогичной датой 2023 года он вырос на 16,6%, или на 59,9 млрд тенге, сообщает lsm.kz

Наибольшая доля просрочки по займам приходится на потребительские кредиты – 350,3 млрд тенге (+21,1%). Далее следуют ссуды на прочие цели – 45,1 млрд тенге (+3,4%) и ипотека – 24,5 млрд тенге (-10,2%).

В региональном разрезе больше всего средств задолжали в Алматы – 173,2 млрд тенге (+10,4%), Шымкенте – 35,7 млрд тенге (+18,6%), Астане – 33,2 млрд тенге (+14,5%). А также в Карагандинской и Жамбылской областях: 22,2 млрд тенге (+19,3%) и 16,1 млрд тенге (+30,9%) соответственно.

В то же время наименьший объем долгов у жителей СКО – 4,4 млрд тенге (+29,4%) и области Ұлытау – 2,9 млрд тенге (+31,8%).

Ранее в АРРФР рассказали, что на начало года в портфеле коллекторов находились кредиты 890 тыс. казахстанцев с общим долгом в 382 млрд тенге.

Между тем накануне финрегулятор поддержал инициативу депутатов по введению моратория на продажу проблемных займов населения коллекторским агентствам.

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