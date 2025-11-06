В Казахстане готовят механизм, который автоматически будет уведомлять граждан с длительной просрочкой по кредитам о праве списать долги. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает tengrinews.kz

Что меняется

АРРФР совместно с Минфином разрабатывают проактивный формат оповещения: при наличии многолетней задолженности заемщику придет push-уведомление с предложением пройти установленную процедуру и списать долг. По словам Абылкасымовой, многие проблемные заемщики годами не могут обслуживать кредиты и нередко не знают о действующих возможностях освобождения от долга.

Действующие пути избавления от долга

Реструктуризация. Банки и МФО обязаны предлагать новый график выплат при временных трудностях у клиента.

Банки и МФО обязаны предлагать новый график выплат при временных трудностях у клиента. Банкротство физлиц. Для долгов свыше пяти лет больше не требуется подтверждать попытки урегулирования — можно идти по процедуре напрямую.

Для долгов свыше пяти лет больше не требуется подтверждать попытки урегулирования — можно идти по процедуре напрямую. Индивидуальное списание. Социально уязвимым категориям кредиторы самостоятельно прощают часть задолженности.

Отдельно подлежат списанию кредиты, оформленные мошенниками на добропорядочных граждан.

Кредитной амнистии не будет

АРРФР не планирует новую амнистию: это нагрузка на бюджет и «моральный риск», когда люди прекращают платить в ожидании очередного списания. Ведомство напоминает, что после амнистии 2019 года часть граждан вновь взяла кредиты и снова ушла в просрочку. Вместо этого делают ставку на механизмы без участия бюджета , защиту прав заемщиков и продление моратория на продажу долгов коллекторам.

Зачем это нужно

Ожидается, что проактивные уведомления, развитие реструктуризации и дополнительные гарантийные меры снизят долю проблемных кредитов и сделают процесс урегулирования прозрачнее и справедливее для заемщиков.

