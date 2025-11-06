В Казахстане готовят механизм, который автоматически будет уведомлять граждан с длительной просрочкой по кредитам о праве списать долги. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает tengrinews.kz
Что меняется
АРРФР совместно с Минфином разрабатывают проактивный формат оповещения: при наличии многолетней задолженности заемщику придет push-уведомление с предложением пройти установленную процедуру и списать долг. По словам Абылкасымовой, многие проблемные заемщики годами не могут обслуживать кредиты и нередко не знают о действующих возможностях освобождения от долга.
Действующие пути избавления от долга
- Реструктуризация. Банки и МФО обязаны предлагать новый график выплат при временных трудностях у клиента.
- Банкротство физлиц. Для долгов свыше пяти лет больше не требуется подтверждать попытки урегулирования — можно идти по процедуре напрямую.
- Индивидуальное списание. Социально уязвимым категориям кредиторы самостоятельно прощают часть задолженности.
Отдельно подлежат списанию кредиты, оформленные мошенниками на добропорядочных граждан.
Кредитной амнистии не будет
АРРФР не планирует новую амнистию: это нагрузка на бюджет и «моральный риск», когда люди прекращают платить в ожидании очередного списания. Ведомство напоминает, что после амнистии 2019 года часть граждан вновь взяла кредиты и снова ушла в просрочку. Вместо этого делают ставку на механизмы без участия бюджета , защиту прав заемщиков и продление моратория на продажу долгов коллекторам.
Зачем это нужно
Ожидается, что проактивные уведомления, развитие реструктуризации и дополнительные гарантийные меры снизят долю проблемных кредитов и сделают процесс урегулирования прозрачнее и справедливее для заемщиков.
