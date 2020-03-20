«Простите, я ничего не закладывал» — о бомбе сообщили в Костанае

Такой телефонный звонок поступил на пуль полиции 102 сегодня в 16.47, сообщили в ДП Костанайской области

Мужской голос сообщил, что торговом доме «Азия» по улице Алтынсарина заложено взрывное устройство и тут же сказал: «Простите меня,я ничего не закладывал».

Для проверки данного сообщения на место происшествия выехали специальные службы. В магазине ничего подозрительного обнаружено не было.

В полиции только что сообщили, что уже задержан 23-х летний житель города Костаная. Ведутся необходимые следственные действия.

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