«Просто не доживут»: депутаты просят снизить пенсионный возраст для рабочих опасных профессий

Депутаты Мажилиса предложили снизить пенсионный возраст для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. С соответствующим запросом мажилисмены обратились к вице-премьеру Ералы Тугжанову, передает Tengrinews.kz.

«Как известно, на недавней трагедии на шахте «Абайская» в Караганде в очередной раз погибли шахтеры. Демократическая партия «Ак жол» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Это проблема снова обострила вопрос социальной справедливости к людям, работающим в сотнях метров под землей или у раскаленных металлургических печей, всех представителей опасных и особо опасных профессий, имевших ранее право на пенсионное обеспечение согласно списку 1 и списку 2″, — сказал депутат Максат Раманкулов.

По словам депутата, проблема в том, что большинство рабочих этих профессий задолго до пенсионного возраста получают букет профессиональных заболеваний и теряют способность работать по своей специальности, а многие не доживают до пенсионного возраста.

«В этой связи депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для шахтеров, металлургов и других профессий, согласно спискам 1 и 2. Ранее на аналогичный запрос наших коллег министерство труда отвечало, что граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет», — сказал депутат.

Он напомнил, что порог минимальной достаточности для отложенного пенсионного аннуитета с 40 лет, с началом выплат с 50 лет определен в 6 миллионов тенге, при условии непрерывных 5 лет профессиональных пенсионных отчислений.

Сообщится, что с 1 апреля 2021 года в ЕНПФ введена новая методика, по которой предусмотрены повышенные пенсионные выплаты для работников опасных производств.

«Однако эта методика не учитывает ряд важных моментов. Во-первых, на 1 октября 2021 года средняя сумма накоплений граждан по обязательным пенсионным взносам составляет около 1 миллиона 170 тысяч тенге по обязательным профессиональным пенсионным взносам средняя сумма накоплений около 658 тысяч тенге. Нужно иметь в виду, что накопительная пенсионная система действует уже 22 года, то есть тем, кто начал делать пенсионные накопления с 18 лет, сегодня 40 лет. Это и есть средний трудоспособный возраст. И как видим, средняя сумма примерно в 3 раза меньше достаточной для выхода на аннуитет. Во-вторых, даже накопив требуемую сумму и выйдя по аннуитету в 40 лет (а для вредных и особо вредных профессий такая необходимость случается нередко) – на что должен жить этот человек с букетом профессиональных болезней еще 10 лет, пока он начнет получать пенсию? И в третьих, зачем нужны обещанные «повышенные выплаты», если эти люди до них просто не доживут?», — сказал депутат.

По его словам, госорганы отказывают в возврате пенсионного возраста для людей с опасной профессией из-за отсутствия десяток миллиардов тенге для решения проблемы.

Счетный комитет ежегодно выявляет неэффективные расходы тех же бюджетных средств не на десятки, а на сотни миллиардов. Чиновники забывают, что доходы государства опираются на труд и потерянное здоровье этих самых людей.

Почему-то Минтруда просто отрицает требования депутатов и не ищет приемлемые варианты – например, путем актуализации списков 1 и 2, что повлекло бы и сокращение необходимых расходов.

Либо путем пересчета порога достаточности пенсионного аннуитета, исходя из реального 20-летнего опыта накоплений, а не из кабинетных расчетов.

Мы считаем, что государство должно показать, что ему небезразлична доля рабочего человека, на труд которого и энергию предпринимателей опирается наша Независимость. Фракция «Ак жол» требует вернуть пенсионный возраст для списков 1 и 2, и готова обсуждать все связанные с этим расчеты правительства и ЕНПФ», — заключил Раманкулов.

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