Просыпаешься от мычания коров. Депутаты сделали заявление о возврате времени

Депутаты партии Amanat опубликовали заявление о переходе Казахстана на единый часовой пояс. Они высказались о негативных последствиях для жителей принятого решения и призвали вернуть прежнее время, сообщает informburo.kz

«Провели специальное собрание фракции Amanat. Коллеги подтвердят, во время наших летних поездок в регионы наиболее часто задаваемым был вопрос по поводу часового пояса. Особенно от жителей ВКО, Павлодарской области, СКО, Жетысуской области. Люди просят вернуть старое время. Наверное, для жителей Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей этот часовой пояс удобен, но для востока – нет. На востоке рассветает в 2.30, просыпаешься от мычания коров, в 17 – 18 часов уже темно. Есть школьники, учащиеся во вторую смену. Как они будут возвращаться домой? Тем более в сельской местности нет освещения», – говорит депутат Максат Толыкбай.

Народный избранник подчеркнул, что территория страны большая и нужно было исследовать этот вопрос заранее.