Протащил на капоте. Велосипедистка погибла в результате ДТП в Костанае

15 июня около 8 часов утра на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Тәуелсіздік – Бородина автомашина «ВАЗ 2115» совершила наезд на женщину и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
Прибывшими на место ДТП полицейскими установлено, что 19-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 2115», двигаясь по улице Тәуелсіздік в сторону ЖД вокзала на пересечении улиц Тәуелсіздік – Бородина совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая переезжала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде (со стороны КЖБИ в сторону КСК). После чего автомашина с пешеходом на капоте проехала до пересечения улиц Тәуелсіздік – Дзержинского, где оставив пешехода, скрылась.
В результате ДТП женщина была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейскими задержан водитель в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области