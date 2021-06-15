Протащил на капоте. Велосипедистка погибла в результате ДТП в Костанае

15 июня около 8 часов утра на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Тәуелсіздік – Бородина автомашина «ВАЗ 2115» совершила наезд на женщину и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Прибывшими на место ДТП полицейскими установлено, что 19-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 2115», двигаясь по улице Тәуелсіздік в сторону ЖД вокзала на пересечении улиц Тәуелсіздік – Бородина совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая переезжала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде (со стороны КЖБИ в сторону КСК). После чего автомашина с пешеходом на капоте проехала до пересечения улиц Тәуелсіздік – Дзержинского, где оставив пешехода, скрылась.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейскими задержан водитель в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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