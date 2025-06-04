Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек адресовал вопрос СК»Фармация» и и.о министра здравоохранения РК.

Он заявил об известных «серых схемах» в фармацевтической деятельности.

«Мы знаем эти серые схемы, знаем, что рынок логистических услуг поделен между этими гигантами и ваши усилия в пользу этих фармацевтических мгигантов. У меня вопрос такого характера — аудитом выявлены завышенные цены на логистические услуги. Отсутствие у СК «Фармация» собственных складов и автотранспорта привело к тому, что в 2024 году цены на логистику увеличились на 62%, а на транспортировку 10%. Более того, пересмотренные подходы СК «Фармация» не дали результатов, наоборот ухудшили. Как будто, вы против людей идете. Способствовали росту цен в два раза и привели к потерям свыше 14 млрд тенге. Это народные деньги, между прочим. Из-за несвоевременного принятия решения минздравом новой модели закупа логистических услуг, только за 4 месяца 2025 года потери потенциальной экономии составили 748 млн тенге. К тому же со срывом графика поставки лекарств в регионы медорганизации вынуждены их осуществлять их закуп самостоятельно по завышенным ценам. У кого? У этих фармацевтических гигантов. В интересах которого вы работаете. Только по 50 приобретенным препаратам разница составила 11 млн. Я не буду спрашивать сколько заработали фармгиганты вашими усилиями за счет народа. Спрошу следующее — почему измененный вами подход по логистике не дал эффект? Кто понес наказание за допущенные ошибки? Ущерб в миллиарды, речь не идет о млн. Это десятки и сотни млрд тенге. Это не просто какие-то деньги, это бюджетные народные деньги. Как минимум тут 10 уголовных дел. Давайте я подготовлю заявление по итогам этого пленарного заседания. Вы мое заявление передайте вместе с обращением в Генеральную прокуратуру, Антикор и АФМ. Здесь должны быть уголовные дела», — сказал депутат.

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