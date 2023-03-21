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Против повышения зарплаты казахстанцев за счет бизнесменов выступил экономист

Фото из открытых источников

Финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев раскритиковал инициативу Минтруда по индексации заработных плат работников частных компаний Казахстана, передает Press.kz.

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Он отметил, что регулярная индексация зарплаты – взаимоотношения между работником и работодателем, в которое государство не должно вмешиваться. Чеботарев подчеркнул, если подобный закон примут, то пусть его реализовывают не за счет частных компаний, a за счет сенаторов, предложивших инициативу.

При такой логике следующими предложениями очень уважаемых сенаторов должны стать обязательные пункты о повышении цен на наши товары в экспортных контрактах — кто-то же должен оплачивать весь этот праздник социализма, — заявил он.

Заметим, что финансовый аналитик объявил министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову лауреатом «мадуры» — вымышленной Чеботаревым премии за популистские идеи, способные навредить экономике. Она названа так в честь президента Венесуэлы Николас Мадуро, который привел страну к гиперинфляции и кризису из-за своих экономических инициатив. Отмечается, что из-за его закона о запрете на повышение цен в стране закрылось почти 80 тысяч предприятий, что вызвало еще больший рост цен.

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