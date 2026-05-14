«Против шерсти, с колясками и собаками»: аким раскритиковал ситуацию в Триатлон парке

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил навести порядок в спортивном парке города после многочисленных жалоб велосипедистов.
По его словам, сегодня на вело- и беговых дорожках регулярно возникают конфликтные ситуации, поскольку их используют не по назначению. На дорожках одновременно находятся велосипедисты, бегуны, пешеходы, родители с колясками, владельцы собак и другие отдыхающие.
«Велосипедистов много. Они постоянно жалуются. Реально невозможно ехать. Против шерсти, по шерсти, с колясками, просто прохожие, бабушки, дедушки, с собаками — все гуляют по беговой и велосипедной дорожкам», — отметил аким.
Глава города поручил привлечь к профилактической работе сотрудников полиции и установить в парке информационные табло, напоминающие посетителям о правилах пользования спортивной инфраструктурой.
По словам Марата Жундубаева, спортивный парк прежде всего предназначен для занятий спортом, поэтому пешеходам следует пользоваться специально отведенными прогулочными зонами. Информационные стенды планируется разместить в нескольких местах парка.
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