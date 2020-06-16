Протокол лечения коронавируса изменили в Казахстане

В Казахстане изменили протокол лечения коронавируса. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова на своей странице в Facebook.

Людмила Бюрабекова отметила, что на очередном заседании Объединенной комиссии по качеству медуслуг рассмотрели и приняли в 9-й редакции протокол лечения коронавирусной инфекции. Также она ответила на вопросы по лечению бессимптомных пациентов.

«Позвольте внести некоторую ясность в эти вопросы, ответы на которые взяты из протоколов по медицинскому сопровождению бессимптомных больных, обсужденных во время заседания. Во-первых, лица с бессимптомной формой COVID-19 подлежат обязательному медицинскому наблюдению, так как у них тоже могут появиться клинические симптомы в течение 14 дней. Бессимптомные больные подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях или на карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима. Бывает так, что болезнь протекает в легкой форме и ее так же можно наблюдать на дому. Лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях/карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима. Этиотропное лечение лиц с легкой формой COVID-19 не проводится», — отметила Бюрабекова.

Кроме того, рассмотрены вопросы применения этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином с учетом возобновления клинических испытаний ВОЗ, а также на основании данных секвенирования штаммов вируса в г.Нур-Султан). Ранее, это лечение было приостановлено по рекомендации ВОЗ.

«Мы продолжим совершенствовать протоколы диагностики и лечения этой новой инфекции, чтобы обеспечить эффективную и адекватную терапию для пациентов с учётом поступающей информации о ней и исходя из опыта наших и зарубежных медиков», — заключила Людмила Бюрабекова.

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