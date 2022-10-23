Провокационные призывы. Генпрокуратура РК сделала заявление

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях.

Данная информация не соответствует действительности.

В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось.

С учетом празднования «Дня Республики», будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия.

В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.

К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения.

Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (далее — Закон), который принят 25 мая 2020 года.

Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП) вплоть до 25 суток ареста.

К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября т.г. в городе Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток.

За такое же правонарушение 12 октября т.г. привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области.

На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.

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