Проведена спасательная операция — ДЧС Костанайской области

Вечером 14 февраля на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Карасуском районе вблизи озера Койбагор в снежном перемете застрял легковой автомобиль марки VolkswagenPаssat. Требуется помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

К месту происшествия направились четверо сотрудников подразделения ДЧС Костанайской области на автомашине повышенной проходимости ГАЗ-66. Преодолев 34 км пути, в 19.12 они отбуксировали иномарку из снежного плена на очищенный участок дороги, в которой находились трое рыбаков. Все они жители Рудного. Возвращались после рыбалки с о.Койбагор. Отъехав от водоема на несколько километров, в седьмом часу вечера машина застряла на проселочной дороге.

Спасатели сопроводили рыбаков до ближайшего населенного пункта.

По пути следования они освободили еще четыре легковых автомобиля из снежных заносов. Спасли 11 человек. В связи со сложными погодными условиями, выпадением большого количества осадков на территории Карасуского района для расчистки проселочных дорог применялась дорожная техника.

Спасательные работы прошли успешно, пострадавших нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан следить за метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий за пределы населенных пунктов. Если Вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения на телефон «112» доступный во всех регионах страны.

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