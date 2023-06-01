«Провели последний звонок раньше времени»: в Минпросвещения выявили факты нарушения

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах выездного заседания по развитию Национальной системы квалификаций рассказал, сколько выявили школ, которые раньше времени провели последний звонок, передает nur.kz

Журналисты напомнили, что ранее в правительстве он обещал выяснить, есть ли факты, когда школы раньше времени провели последний звонок.

«Пару организаций образований выявлено. В Шымкенте, в Астане было. Поэтому сейчас все эти моменты через комитет по обеспечению качества взяты на контроль, проведены разъяснительные работы с этими школами», – сообщил в ответ Гани Бейсембаев. По его словам, образовательный стандарт – это комплекс мер.

«Продление учебного года – это не просто взял и продлил. Здесь целый процесс нормативно правовых актов, утверждение приказа министерства идет в августе – учебного плана, где указывается распределение учебной недели. На основе этого каждый педагог в начале учебного года утверждает календарно-тематический план. Поэтому, когда поднимется вопрос, что уроки закончились, не знают, что преподавать, учитель, значит, не знает, что такое календарно-тематический план. Он утверждается в начале учебного года», – заявил он.

Летом прошлого года Министерство просвещения изменило сроки учебного года для казахстанских школьников. Теперь учебный год оканчивается 31 мая, а не 25 мая. В январе в комитете среднего образования Минпросвещения сообщили, что последний звонок в этом году пройдет 1 июня в Международный день защиты детей.

Между тем в начале марта глава Минпросвещения, отвечая на вопрос о том, могут ли вернуть окончание учебного года в прежние рамки – с 1 июня на 25 мая, сообщил, что нужно еще раз собрать экспертное сообщество и обсудить этот вопрос с родителями. На прошлой неделе депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов объяснил, зачем нужно было продлевать учебный год. Позже министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал о составлении учебных программ, и как они связаны с продолжительностью учебного года.

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