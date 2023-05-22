Проверить авто на наличие ДТП можно будет в Казахстане

С момента запуска сервиса “история авто” казахстанцы проверили более двух миллионов транспортных средств, передает корреспондент сайта polisia.kz.

Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу. В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме.

Сервис “история авто”, запущенный министерством внутренних дел для удобства граждан, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию об его истории:

дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;

количество предыдущих владельцев;

залоги и обременения на транспортное средство и так далее. На данный момент сервис размещен на Smart Bridge. Сейчас он доступен в мобильных приложениях “102” и банковских приложениях. Также к “история авто” МВД планирует подключение “единой страховой базы данных”. Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.

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