Проверить авто на наличие ДТП можно будет в Казахстане

С момента запуска сервиса “история авто” казахстанцы проверили более двух миллионов транспортных средств, передает корреспондент сайта polisia.kz.
Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу. В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме.
Сервис “история авто”, запущенный министерством внутренних дел для удобства граждан, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию об его истории:
- дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;
- количество предыдущих владельцев;
- залоги и обременения на транспортное средство и так далее.
На данный момент сервис размещен на Smart Bridge. Сейчас он доступен в мобильных приложениях “102” и банковских приложениях. Также к “история авто” МВД планирует подключение “единой страховой базы данных”. Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.