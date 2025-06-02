Костанайцы присылают видео больших пробок в областном центре.

В частности на «Большом мосту» образовалась длинная очередь из автотранспорта. Автомобили останавливают люди в форме и проверяют.

Ранее в республиканском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, сообщили, что 2 июня в городах Костанай и Рудный, под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится плановое республиканское оперативно- тактическое учение “Найза-Антитеррор-2025».

Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.

В рамках учений будет задействована специальная техника, а также силы и средства различных подразделений правоохранительных и специальных органов.

В связи с проведением мероприятий на отдельных улицах города возможно временное ограничение движения автотранспорта.

Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать законные требования сотрудников государственных органов и доверять исключительно информации, поступающей из официальных источников.

Напоминаем, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

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