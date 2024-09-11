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Проверяют удостоверения личности. В МВД прокомментировали «поквартирный обход»

Фотография для новости Проверяют удостоверения личности. В МВД прокомментировали "поквартирный обход"

pixabay.com

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений личности и сбора биометрических данных, выдавая себя за сотрудников органов внутренних дел.

В МВД РК прокомментировали данное сообщение.

«Эта информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам», — сообщили в МВД.

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