Проверят доходы и расходы казахстанских семей

В ходе республиканского совещания по исполнению поручений Главы государства, прошедшего в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, были озвучены и обсуждены новые подходы оказания адресной социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Напомним, Главой государства поставлена задача по пересмотру подходов оказания адресной социальной помощи с учетом расходов граждан. В связи с этим предстоит трансформация АСП, с использованием Цифровой карты семьи и интеграций с системами государственных и негосударственных организаций.

Руководитель департамента социальной помощи МТСЗН Айнур Абдырахманова проинформировала, что в настоящее время министерством прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев, претендующих на назначение АСП. Планируется предусмотреть такие виды расходов как, покупка движимого или недвижимого имущества, оплата обучения и дополнительного образования, расходы на отдых и развлечения, на оздоровление, на покупку предметов мебели, бытовой техники, погашение кредитов и другое.

«Предлагаемый алгоритм предусматривает направление гражданам, подающим заявление на назначение АСП, SMS-сообщения на получение согласия проверки их доходов и расходов. Речь не идет о раскрытии банковской тайны и предоставлении доступа к информации третьим лицам. Проверки будут проводиться автоматически за счет интеграции информационных систем», – рассказала Айнур Абдырахманова.

Также было отмечено, что предстоящие изменения в механизме назначения АСП позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 августа 2024 года почти 372 тыс. человек из 70,2 тыс. семей оказана адресная социальная помощь. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге.

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