Проверять школы начали в Костанае

С 5 августа в Костанае проверяют образовательные организации на готовность к новому учебному году. В городе их насчитывается 70 — это школы и детские сады. Сегодня комиссия принимала общеобразовательную школу номер 7.

В этом году здесь будут обучаться 1387 детей в 2 смены. В начале июня там уже приступили к подготовке здания к предстоящему учебному году.

«В летний период был проведен текущий ремонт в школе за счет собственных средств. Текущий ремонт фасада и здания школы, косметический ремонт полностью всей школы. Это побелка кабинетов, учебных рекреаций, актовый зал, спортивный зал, покраска пола в спортивном зале», — сказал директор общеобразовательной школы №7 Костаная Жанторе Искаков.

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В состав комиссии входят методисты городского отдела образования, работник санэпидконтроля и специалист тепло-энергетической компании. Они в свою очередь оценивают соблюдение санитарных норм и готовность здания к отопительному сезону.

«В рамках данной приемки мы проверяем все школы, все ясли-сады, а также внешкольные организации. Сегодня у нас уже 3 день приемки, в рамках данной приемки мы смотрим условия, которые уже как-бы подготовили организации к новому учебному году для безопасного пребывания детей в учреждении. Далее это пожарная безопасность, санитарно-гигиеническая», — говорит методист отдела образования акимата Костаная Жанат Макашева.

Например, в столовой комиссия проверяет устройство, оборудование и содержание пищеблока, а также работают ли раковины для мытья рук. Специалисты также рассказали, на что они обращают внимание в спортивном зале.

«По стандарту они перемещаются, получается в зависимости от школьного возраста. Старшие классы они упражняются на вот такой высоте, младшие классы следовательно ниже. Также есть спортивные ворота, футбольные ворота, они тоже закреплены очень хорошо, надежно, то есть получается где-то не отлетят или еще что-то, тоже безопасность соблюдена. А кольцо здесь мы тоже замеряли, 3,05 высота по стандарту», — говорит методист отдела образования акимата Костаная Саят Суйеубаев.

Проверили и ясли-сад №3. Здание рассчитано на 195 детей. Так как здесь малыши находятся целый день не только в помещении, особое внимание уделяют и территории двора. По плану, 14 августа должны быть приняты все школы и детские сады города.

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