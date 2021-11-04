Проверять учеников на знание казахского языка будут в школах РК

В Казахстане планируют по окончании каждого класса проверять школьников на знание государственного языка, передает ru.sputnik.kz

В Казахстане система обучения казахскому языку в школах с неказахским языком обучения проработана в недостаточной степени, считают в правительстве

Проект постановления правительства «Об утверждении концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года» опубликован на сайте «Открытые НПА«.

«В настоящее время в среднем образовании Казахстана недостаточно общая система обучения казахскому языку в школах с неказахским языком обучения. В связи с этим между учебными программами школ, колледжей, вузов не прослеживается преемственность в преподавании языка. В свою очередь, это влияет на качество обучения государственного языка. В результате выпускники школ, колледжей, вузов овладевают казахским языком не на должном уровне», — говорится в документе.

Также отмечается, что на данный момент в системе среднего образования казахский язык и литература объединены и преподаются как один предмет. Такое объединение предметов не дает ожидаемых результатов, так как учащимся трудно овладевать и языком, и литературой в рамках одного предмета. К примеру, в международной практике образования язык обучается обязательно отдельным предметом.

Новый этап развития образования на 2021−2025 годы будет предусматривать обеспечение непрерывного образования и логическое завершение начатых преобразований, которые приведут к усовершенствованию методики и формированию общей государственной системы обучения казахскому языку в Казахстане.

Будут определены и сформированы уровни преподавания государственного языка по ступеням школа-колледж-ВУЗ-оказание услуг, а также будет обеспечено непрерывное образование. Кроме этого, будет разработано учебно-методическое содержание каждого этапа и уровня, формирующее коммуникативные компетенции, основанные на лексико-грамматических минимумах.

Учебно-методическое содержание будет разрабатываться, исходя из этапов и уровней преподавания казахского языка как государственного. В рамках модернизации содержания среднего образования будет проводиться срез знаний казахского языка всех обучающихся на выходе из каждого класса.

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