В Министерство финансов Республики Казахстан заявили, что государственная социальная помощь в дальнейшем будет оказываться исключительно тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются. Об этом сообщает LS.
Бюджет соцсферы на 2026 год
Вице-министр финансов Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, прокомментировал повышение пенсий и пособий на 10% в 2026 году при инфляции выше 12%.
По его словам, в следующем году на социальную сферу в республиканском бюджете предусмотрено 10,5 трлн тенге .
Борьба со злоупотреблениями
Как отметил Биржанов, социальная помощь уже проходит проверку и будет носить строго адресный характер — для ограниченного круга получателей. Власти выявляют многочисленные случаи злоупотреблений, включая фиктивные сделки и мнимые разводы, оформляемые ради получения выплат.
Для этого используются данные и цифровые инструменты министерств цифровизации и здравоохранения. В отношении таких получателей объёмы социальной помощи будут сокращаться.
Средства перенаправят нуждающимся
В Минфине подчеркнули, что выявление фиктивных получателей позволит высвободить бюджетные средства и направить их тем гражданам, которые действительно нуждаются в поддержке государства.
