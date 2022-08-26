Проверка иностранных авто. Совместные рейды начинают департамент госдоходов и полиция

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Департамент государственных доходов и департамент полиции Костанайской области начинают совместные рейды по автотранспорту, ввезённому для личного пользования, зарегистрированному на территориях иностранных государств.
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Проверять они будут не все машины, а лишь те, регистрация которых находится не на территории государств Евразийского экономического союза.
«Практика показывает, что случаи ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования из Грузии, Азербайджана, Монголии и других стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, обретают устойчивый и постоянных характер. На нашей территории очень много иностранных транспортных средств», — говорит главный специалист управления департамента госдоходов Костанайской области Адилгазы Турегельдин.
Как отмечают налоговики, таможенным законодательством регламентировано, что при ввозе указанных транспортных средств физические лица освобождаются от уплаты таможенных платежей и налогов. Однако срок их временного ввоза не должен превышать один год, после чего автомобиль должен покинуть территорию Евразийского экономического союза. Передача или отчуждение права собственности, в том числе продажа по доверенности, таких транспортных средств у нас запрещена.
«Правом управлять данным транспортным средством на территории ЕАЭС обладает только сам декларант, т.е. лицо, указанное в Пассажирской таможенной декларации. Приобрести и эксплуатировать временно ввезенные транспортные средства на территории Республики Казахстан допустимо только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов», — объяснил главный специалист.
В случае выявления таких фактов, продолжают налоговики, данные транспортные средства задерживаются и размещаются на склады временного хранения, а лица, управляющие этими авто, привлекаются к административной ответственности. К примеру, недавно было задержан один такой автомобиль с номерами Германии. Гражданин не смог выехать во время пандемии по коронавирусной инфекции. Он уже заплатил штраф, но вывозить машину в свою страну не намерен. По словам налоговиков, он сдаст ее на утилизацию, а сам останется в Казахстане.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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