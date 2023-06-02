Проверка из-за дыма. Костанайские экологи оштрафовали два предприятия

Департаментом экологии по Костанайской области на основании заявлений жителей района «Алтын Арман» проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Тазалык-2012» и ТОО «Костанай Агро Продукт».

В рамках внеплановой проверки был осуществлен выезд на полигон ТБО «Северный», принадлежащий ТОО «Тазалык-2012».

По приезду на место совместно с представителями ТОО «Тазалык-2012» произведен осмотр территории в ходе которого установлено, что на участке данного полигона имеется задымление и едкий запаха дыма по причине горения отходов.

Так, по окончанию проверочных мероприятий департаментом экологии выявлены нарушения по статье 211 ЭК РК «Экологические требования по охране атмосферного воздуха при авариях», за что должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 172 500 тенге, а также по статье 90 «Заключение государственной экологической экспертизы», за что предприятие также привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 172 500 тенге.

Вместе с тем, предприятию ТОО «Тазалык-2012» в соответствии с Экологическим кодексом РК выдано предписание об устранении нарушений, а именно – разработать план природоохранных мероприятий по исключению возгораний пожара на полигоне ТБО «Северный» согласно экологических и санитарных требований Республики Казахстан, в срок в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК.

Департаментом экологии по Костанайской области на основании заявлений жителей района «Алтын Арман» проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Костанай Агро Продукт».

В рамках внеплановой проверки инспекторами Департамента осуществлен выезд на территорию предприятия.

В ходе выезда установлено, что на предприятие имеется инсинераторная установка для сжигания отходов животного происхождения. На момент проверки крематор не эксплуатировался и находился на ремонте. На данную установку у предприятия имеется экологическое разрешение на воздействие на окружающую среду. В качестве системы очистки газов крематора используется установка Циклон.

В ходе проверки было установлено, что причиной появления дыма стал выход из строя электродвигателя дымососа, в виду чего газы при сжигании отходов стали вырываться наружу через загрузочные двери крематора для сжигания органических отходов. В этой связи, на предприятии система для очистки газов Циклон не обеспечивала должную очистку и обезвреживание газов при эксплуатации крематора для сжигания органических отходов.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о нарушении п. 2 статьи 106 Экологического Кодекса РК, где «оператор, получивший экологическое разрешение, обязан соблюдать условия такого экологического разрешения и несет ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами Республики Казахстан»».

За данные правонарушения предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 258 750 тенге.

Вместе с тем, предприятию ТОО «Костанай Агро Продукт» в соответствии с Экологическим кодексом РК выдано предписание об устранении нарушений.

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