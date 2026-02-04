Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев заявил, что критерии проверки мобильных переводов — лишь незначительная часть системы налогового контроля для зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Он отметил, что попытки подсчитывать количество переводов на личные счета не имеют практического смысла и призвал предпринимателей сосредоточиться на прозрачном ведении бизнеса. Об этом сообщает digitalbusiness.kz.

По словам эксперта, так называемые критерии для проверки переводов являются фактически последним этапом контроля. Казанцев подчёркивает, что ориентироваться исключительно на формальные лимиты — ошибка, создающая ложное ощущение безопасности.

«Переводы могут быть выявлены в любом случае — здесь нет жёстких ограничений. Многие предприниматели уверены, что правило “100 поступлений от разных лиц” их защищает, однако оно применяется уже на этапе, когда банк обязан передать информацию. Если у вас есть ИП, в любой момент может быть назначена тематическая проверка. В её рамках могут запросить банковские выписки физического лица за последние три года. Практика прошлого года показала, что такие данные получают не только при стандартных проверках. Карточные переводы также находятся под контролем», — предупредил Дмитрий Казанцев.

Напомним, что казахстанцы, подпадающие под критерии налогового контроля за мобильными переводами, начнут получать уведомления после 15 апреля 2026 года. К этому сроку банки впервые передадут информацию в Комитет государственных доходов, которая может свидетельствовать о ведении предпринимательской деятельности.

