Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что пилотный проект по назначению мер господдержки на основе скоринговой модели в Карагандинской области и Шымкенте набирает обороты: полностью реализованы четыре госуслуги, дополнительные меры получили 26,7 тыс. заявителей, передает zakon.kz

Какие услуги задействованы в пилоте

Скоринговая модель сейчас применяется при назначении трёх услуг:

в частном жилфонде – поступило 1 739 заявлений, у 665 семей скоринг показал высокий уровень благосостояния; возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью – с 1 сентября принято 1 613 заявлений, у 40 заявителей выявлена 6-я (высокая) категория благосостояния.

Проверка нуждаемости в школах

Для социальных педагогов внедрён инструмент проверки уровня благосостояния семей при оформлении помощи обучающимся. Платформой пользуются 317 школ (202 — Карагандинская область, 115 — Шымкент). Рассмотрено 22 382 запроса, из них 74 оказались от семей с высокой обеспеченностью (16 — Карагандинская область, 58 — Шымкент). Такие семьи в рамках пилота признаются не нуждающимися в дополнительных мерах от местных органов.

Как работает «социальный скоринг»

Модель опирается на 23 социально-демографических и экономических критерия и делит домохозяйства на 6 категорий — от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений).

Решение принимается автоматически на основе данных Цифровой карты семьи .

Пример критериев, повышающих категорию благосостояния:

два и более объекта жилья;

два и более автомобиля;

наличие зарегистрированного бизнеса (ИП, ТОО);

доход на человека выше 4 прожиточных минимумов.

Домохозяйства, попадающие в 6-ю категорию, исключаются из числа получателей дополнительной поддержки из местных бюджетов.

Что останется без изменений

Внедрение скоринга не влияет на выплаты из республиканского бюджета (41 вид): базовая и солидарная пенсии, пособия при рождении и по уходу за ребёнком до 1,5 лет, выплаты многодетным и матерям-награждённым, пособия по инвалидности и по потере кормильца, специальные госвыплаты и др.

Также без изменений сохраняются адресная социальная помощь и пять видов выплат из ГФСС для участников системы обязательного соцстрахования.

Проверки выявленных несоответствий и фиктивных отчислений в социальной сфере продолжаются.

